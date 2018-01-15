Лилия Четрару удивила тем, как похорошела, избавившись от силиконовых губ

Удивительно, но только вернувшись к прежним и натуральным губам Четрару прилично изменилась, и понравилась всем. Даже хейтеры, то и дело критиковавшие молдаванку до этого, принялись писать для неё комплименты. Большинство подписчиков теперь за то, чтобы Лилия и дальше ходила с теми губами, которые дала ей природа.Сейчас, считают фанаты, Лилия выглядит совсем по-другому. Лицо телевизионной звезды, поменявшееся в лучшую сторону, стало таким привлекательным, что у неё, кажется, даже стало больше почитателей, так как положительных комментариев в Isntagram чересчур много.Как известно, несколько дней назад СМИ сообщили, что Лилия Четрару и Сергей Захарьяш оставили периметр, чтобы жить вместе в Москве, где у них есть свой бизнес, и его Сергей начал развивать ещё во время пребывания на реалити-шоу. Впрочем, о точных причинах ухода рейтинговой пары за ворота так ничего и не известно.