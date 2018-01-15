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В Москве загорелась электричка с тысячей пассажиров
В Москве загорелась электричка, в которой находилась тысяча пассажиров.

Инцидент случился неподалеку от станции Кусково, на момент ЧП в вагонах находилось более, чем тысяча пассажиров. Один из вагонов на маршруте из Москвы в Петушки загорелся по пока не установленным причинам.

Вследствие короткого замыкания, как сообщается, машинисты были вынуждены применить функцию экстренного торможения.

Пассажиры были эвакуированы из электропоезда, о пострадавших информации пока нет.
В Москве загорелась электричка с тысячей пассажиров

Аварийные службы на данный момент заняты ремонтом поврежденного участка пути, предварительно известно, что оборван контактный провод.
Происшествия
Добавил: kostiantyn Вчера, 20:27
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