В Москве загорелась электричка с тысячей пассажиров

Инцидент случился неподалеку от станции Кусково, на момент ЧП в вагонах находилось более, чем тысяча пассажиров. Один из вагонов на маршруте из Москвы в Петушки загорелся по пока не установленным причинам.Вследствие короткого замыкания, как сообщается, машинисты были вынуждены применить функцию экстренного торможения.Пассажиры были эвакуированы из электропоезда, о пострадавших информации пока нет.Аварийные службы на данный момент заняты ремонтом поврежденного участка пути, предварительно известно, что оборван контактный провод.