В Москве загорелась электричка с тысячей пассажиров
В Москве загорелась электричка, в которой находилась тысяча пассажиров.
Инцидент случился неподалеку от станции Кусково, на момент ЧП в вагонах находилось более, чем тысяча пассажиров. Один из вагонов на маршруте из Москвы в Петушки загорелся по пока не установленным причинам.
Вследствие короткого замыкания, как сообщается, машинисты были вынуждены применить функцию экстренного торможения.
Пассажиры были эвакуированы из электропоезда, о пострадавших информации пока нет.
Аварийные службы на данный момент заняты ремонтом поврежденного участка пути, предварительно известно, что оборван контактный провод.
Инцидент случился неподалеку от станции Кусково, на момент ЧП в вагонах находилось более, чем тысяча пассажиров. Один из вагонов на маршруте из Москвы в Петушки загорелся по пока не установленным причинам.
Вследствие короткого замыкания, как сообщается, машинисты были вынуждены применить функцию экстренного торможения.
Пассажиры были эвакуированы из электропоезда, о пострадавших информации пока нет.
Аварийные службы на данный момент заняты ремонтом поврежденного участка пути, предварительно известно, что оборван контактный провод.
Происшествия
Добавил: kostiantyn Вчера, 20:27