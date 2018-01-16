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Nintendo Switch получила эмулятор после 10 месяцев своего существования
Разработчиками-энтузиастами VGMOOSE анонсирован для общественности эмулятор Yuzu, основанный на игре Nintendo Switch. Группа хакеров успела взломать барьеры системной защиты, предусмотренные японской компанией, а случилось все после 10 месяцев, как игра было представлена для пользователей.

Немногим ранее, эта же команда выпустила успешный проект эмулятора консоли Nintendo 3DS - Citra. Отдельно отмечается, что у программы еще нет даты предполагаемого релиза, но коллективом разработчиков будут предприниматься решительные действия. Уже в ближайшее время, хакерами планируется представление результатов для всемирной сети, сообщив для геймеров все технические подробности про Yuzu.
Nintendo Switch получила эмулятор после 10 месяцев своего существования


Одновременно проведут демонстрацию процесса работы, характерного для нового приложения. Известно так же, что сам эмулятор будет разработан для Linux, Windows и Mac. У всех желающих появится возможность самостоятельно испытать варианты новых игровых продуктов Breath of the Wild и Super Mario Odyssey.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:10
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