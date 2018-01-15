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Сергей Кучеров возмутил подписчиков, рассказав, как издевался над бабушками
Участник "Дома-2" Сергей Кучеров, который прежде рассказывал, как ему портили Новый год в детстве соседские мальчишки, решил поведать и о том, как сам портил тот же праздник, только не своим сверстникам, а бабушкам, жившим недалеко от него.

По словам Сергея, старушки сильно не любили его за пылкое поведение и называли хулиганом, предрекая короткую жизнь и тюрьму. Долгое время будущий участник главной телестройки ТНТ просто выслушивал их претензии, однако в пятнадцать лет стал мстить, причём весьма жестоко, и всегда только в новогодние праздники.

Сергей Кучеров возмутил подписчиков, рассказав, как издевался над бабушками

Тем пожилым дамам, которые плохо о нём отзывались, Кучеров подкладывал под дверь петарды, предварительно положенные в кастрюли. Тем же пенсионеркам, которые провинились больше, он засовывал петарды в дверные замки. По словам телезвезды, двери бабушек разлетались в щепки, а ему было очень весело от этого.

К слову, мало кто из подписчиков смог похвалить Кучерова за такое прошлое. Многие пользователи соц-сети даже призвали его постыдиться и не поняли, с какой стати молодой человек решил рассказать о своих "подвигах", ведь они совсем не красят его.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:37
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