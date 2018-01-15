Сергей Кучеров возмутил подписчиков, рассказав, как издевался над бабушками

По словам Сергея, старушки сильно не любили его за пылкое поведение и называли хулиганом, предрекая короткую жизнь и тюрьму. Долгое время будущий участник главной телестройки ТНТ просто выслушивал их претензии, однако в пятнадцать лет стал мстить, причём весьма жестоко, и всегда только в новогодние праздники.Тем пожилым дамам, которые плохо о нём отзывались, Кучеров подкладывал под дверь петарды, предварительно положенные в кастрюли. Тем же пенсионеркам, которые провинились больше, он засовывал петарды в дверные замки. По словам телезвезды, двери бабушек разлетались в щепки, а ему было очень весело от этого.К слову, мало кто из подписчиков смог похвалить Кучерова за такое прошлое. Многие пользователи соц-сети даже призвали его постыдиться и не поняли, с какой стати молодой человек решил рассказать о своих "подвигах", ведь они совсем не красят его.