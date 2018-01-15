Заработавший 100 миллионов долларов Джокович посчитал себя обделенным
Заработавший 100 миллионов долларов Джокович посчитал себя несправедливо обделенным.
Первый теннисист, ставший обладателем 100 миллионов долларов серб Новак Джокович решил, что заработал не достаточно денег. Он уверен в том, что существующая система не позволяет спортсменам получать достойное их таланту вознаграждение. Недовольный оплатой спортивных достижений, Джокович хочет создать вместе с другими активистами спортивного мира собственный профсоюз.
Накануне Australian Open, который пройдет в Мельбурне, теннисист заявил о необходимости создания ассоциации, которая займется соблюдением прав именно спортсменов, а не менеджмента спортивных соревнований.
В доказательство своих слов Джокович заявил, что призовой фонд «Большого шлема» - только семь процентов от прибыли турнира, что крайне мало для участников.
Первый теннисист, ставший обладателем 100 миллионов долларов серб Новак Джокович решил, что заработал не достаточно денег. Он уверен в том, что существующая система не позволяет спортсменам получать достойное их таланту вознаграждение. Недовольный оплатой спортивных достижений, Джокович хочет создать вместе с другими активистами спортивного мира собственный профсоюз.
Накануне Australian Open, который пройдет в Мельбурне, теннисист заявил о необходимости создания ассоциации, которая займется соблюдением прав именно спортсменов, а не менеджмента спортивных соревнований.
В доказательство своих слов Джокович заявил, что призовой фонд «Большого шлема» - только семь процентов от прибыли турнира, что крайне мало для участников.
Спорт
Добавил: kostiantyn Вчера, 20:15