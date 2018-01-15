Заработавший 100 миллионов долларов Джокович посчитал себя обделенным

Первый теннисист, ставший обладателем 100 миллионов долларов серб Новак Джокович решил, что заработал не достаточно денег. Он уверен в том, что существующая система не позволяет спортсменам получать достойное их таланту вознаграждение. Недовольный оплатой спортивных достижений, Джокович хочет создать вместе с другими активистами спортивного мира собственный профсоюз.Накануне Australian Open, который пройдет в Мельбурне, теннисист заявил о необходимости создания ассоциации, которая займется соблюдением прав именно спортсменов, а не менеджмента спортивных соревнований.В доказательство своих слов Джокович заявил, что призовой фонд «Большого шлема» - только семь процентов от прибыли турнира, что крайне мало для участников.