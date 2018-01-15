Виктория Берникова готова потратить годы в ожидании настоящей любви

Берникова призналась, что её утомили одни и те же вопросы от разных людей по поводу её личной жизни. Многие удивляются, почему такая красивая девушка живёт одна, ведь ей ничего не стоит найти мужчину, за которого выйдет замуж.Виктория поспешила успокоить тех, кто видит в её жизненной позиции феминистские наклонности. Она лишь против того, чтобы связывать судьбу с человеком, которого не любит. Если понадобится, она намерена годами ждать того единственного, которому и сердце отдаст, и ребёнка родит.Экс-участница скандальной телестройки осознаёт степень давления общества, которое так и видит её в свадебном наряде, но на своём намерена стоять до конца. А пока Виктория тратит время на развитие своей личности, а также совершенствуется в плане карьерного роста. Это ей помогает отвлекаться от мыслей по поводу одиночества, тем не менее вера в то, что в итоге она встретит нужного спутника жизни, никогда не умирает.