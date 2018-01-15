Уроки на свежем воздухе повышают концентрацию

Раньше уже было известно, что свежий воздух благоприятно влияет на концентрацию и эффективность обучения. Мало того, полезны не только прогулки и занятия на свежем воздухе, но даже большая концентрация деревьев возле школы положительно скажется на успеваемости ребенка. Но стоит учитывать тот факт, что если дети расценивают проведение занятий на улице как отдых, то это напротив, негативно скажется на их концентрации.Миоберт Пеннер исследователь из Иллинойского университета решил узнать, как именно занятия на улице влияют на поведение учеников. В эксперименте принимали участие учащиеся третьего класса. Часть детей, которые занимались на свежем воздухе, показали результаты гораздо выше, чем те, которые занимались в закрытом помещении.