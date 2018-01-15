Уроки на свежем воздухе повышают концентрацию
Американские ученые доказали, что если проводить уроки на свежем воздухе, то это в несколько раз повысит продуктивность общей работы класса. Чтобы прийти к такому выводу ученые провели эксперимент, в ходе которого ученики на протяжении 10 недель учились то на свежем воздухе, то в помещении.
Раньше уже было известно, что свежий воздух благоприятно влияет на концентрацию и эффективность обучения. Мало того, полезны не только прогулки и занятия на свежем воздухе, но даже большая концентрация деревьев возле школы положительно скажется на успеваемости ребенка. Но стоит учитывать тот факт, что если дети расценивают проведение занятий на улице как отдых, то это напротив, негативно скажется на их концентрации.
Миоберт Пеннер исследователь из Иллинойского университета решил узнать, как именно занятия на улице влияют на поведение учеников. В эксперименте принимали участие учащиеся третьего класса. Часть детей, которые занимались на свежем воздухе, показали результаты гораздо выше, чем те, которые занимались в закрытом помещении.
Раньше уже было известно, что свежий воздух благоприятно влияет на концентрацию и эффективность обучения. Мало того, полезны не только прогулки и занятия на свежем воздухе, но даже большая концентрация деревьев возле школы положительно скажется на успеваемости ребенка. Но стоит учитывать тот факт, что если дети расценивают проведение занятий на улице как отдых, то это напротив, негативно скажется на их концентрации.
Миоберт Пеннер исследователь из Иллинойского университета решил узнать, как именно занятия на улице влияют на поведение учеников. В эксперименте принимали участие учащиеся третьего класса. Часть детей, которые занимались на свежем воздухе, показали результаты гораздо выше, чем те, которые занимались в закрытом помещении.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 19:05