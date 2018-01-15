Toshiba презентовала ноутбук-трансформер Dynabook V

Сообщается, что ноутбук обладает сенсорным дисплеем стандарта Full HD с диагональю 12,5 дюйма. Повернув крышку на 360 градусов, пользователь сможет превратить девайс в планшет. Внутри работает производительный процессор Core i7-8550U, выполненный по технологии Intel Kaby Lake Refresh. Чип оснащен четырьмя ядрами. Также к нему прилагается графический чип Intel UHD Graphics 620. Объем оперативной памяти составит 8 гигабайт. За хранение данных будет отвечать SSD-накопитель на 512 гигабайт.Стоит отметить модуль Thunderbolt 3 и сканер отпечатков пальцев. В качестве программной среды выбрана операционная система Windows 10 Home. Аккумулятор способен продержаться без подзарядки около 16,5 часа.Пока что производитель ничего не сообщал касательно даты выхода Toshiba Dynabook V на рынок и его возможной стоимости.