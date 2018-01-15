В Великобритании 80-летняя женщина сдала экзамен по танцу

Во время испытания Барбаре пришлось в продолжении 55 минут показывать комиссии три танца: классический, произвольный и характерный. О ее положительном результате танцорку письменно уведомила Королевская академия танца.Вообще же женщина танцует уже давно. Свой дебютный танцевальный экзамен она успешно выдержала в 1957 году и стала студенткой академии. Обучение Барбара оплачивала самостоятельно, при этом трудясь кондуктором в городском транспорте. После окончания Академии и получения диплома женщина стала руководить своей собственной танцевальной школой.Совсем недавно, два года назад Барбара Питерс вновь вернулась к балету и с честью выдержала новый экзамен. Сейчас Питерс – самая «взрослая» балерина Великобритании.