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В Великобритании 80-летняя женщина сдала экзамен по танцу
Жительнице Великобритании Барбаре Питерс удалось в 80-летнем возрасте снова сдать танцевальный экзамен в балетной школе.
В Великобритании 80-летняя женщина сдала экзамен по танцу


Во время испытания Барбаре пришлось в продолжении 55 минут показывать комиссии три танца: классический, произвольный и характерный. О ее положительном результате танцорку письменно уведомила Королевская академия танца.

Вообще же женщина танцует уже давно. Свой дебютный танцевальный экзамен она успешно выдержала в 1957 году и стала студенткой академии. Обучение Барбара оплачивала самостоятельно, при этом трудясь кондуктором в городском транспорте. После окончания Академии и получения диплома женщина стала руководить своей собственной танцевальной школой.

Совсем недавно, два года назад Барбара Питерс вновь вернулась к балету и с честью выдержала новый экзамен. Сейчас Питерс – самая «взрослая» балерина Великобритании.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:25
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