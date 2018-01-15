Непристойная игрушка, которую подарили Татьяне Африкантовой, шокировала общественность

Как поведала скандальная брюнетка, теперь у неё есть игрушка небольшого размера в виде толстого мужчины, который распахивает пальто и показывает своё непристойное место, если потрогать его за руку. Татьяна Владимировна была в восторге от такого сюрприза и не могла не рассказать о нём общественности.Однако далеко не все оценили юмор Африкантовой и подаривших вызывающую вещицу людей, посчитав, что такая игрушка просто возмутительна, и это оскорбление по отношению к тому, кому её дарят.К слову, нашлись и те, кто не узрел ничего плохого в сувенире. Фанаты Татьяны заявили, что в последнее время в Сети стало слишком много ярых почитателей морали, в связи с чем знаменитости не могут даже поделиться своими странными подарками без резкой критики в ответ.Прежде Татьяна Владимировна призналась, что владеет магической техникой по удержанию любимого человека рядом, в ходе которой девушка должна потереть подушку о пах, после чего подарить её тому, с кем хочет быть рядом.