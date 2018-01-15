Ольга Романовская довела свою семью до анорексии

Экс-солистка коллектива «ВИА Гра» Ольга Романовская в прошлом году недолго пробыла ведущей программы «Ревизорро», но ушла из шоу со скандалом. Теперь свой экспрессивный нрав мать троих детей изливает в своем блоге подписчикам.На днях Романовская стала объектом насмешек в Instagram. Ее фото с отдыха с детьми и мужем вызвали шквал нареканий и эмоций. Подписчики не одобрили исхудавшую фигуру 31-летней певицы и матери троих подростков. Детей и мужа Романовская тоже «подсадила» на диеты, и выглядит теперь все семейство, по мнению фолловеров, как больные анорексией.Романовская вступает в дискуссии со всеми подряд. На обвинения одних артистка отвечает довольно резко, а других просто оскорбляет.В комментариях певица добавила, что своей фигурой обязана генетике, и что в данное время она вообще не качает пресс и не посещает спортзал.