Владимир Путин поручил сделать ипотеку доступной для половины семей России к 2025 году

До начала марта текущего года президент страны поручил правительству разработать меры по облегчению взятия кредитов для покупки жилья. В результате, количества семей, берущих ипотеку в течении одного года увеличится с 0,851 млн в 2016 году до 2,1 млн через 8 лет. Врзрастет и объем строительства жилья для россиян до 120 млн кв. м в год.Все эти решения будут воплощены в программах "Ипотека и арендное жилье" и "ЖКХ и городская среда". Особенное внимание будет уделено молодым семьям. Также произойдет формирование рынка ипотечных ценных бумаг и продолжится усовершенствование правовых и экономических механизмов. На протяжении ближайших трех лет средства граждан в долевом строительстве будут замещены средствами финучреждений.