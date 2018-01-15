Владимир Путин поручил сделать ипотеку доступной для половины семей России к 2025 году
Для решения проблемы жилья для россиян Владимир Путин поручил правительству разработать ряд мер по улучшению работы строительной отрасли и предложил создать условия для развития ипотеки для семей. Целью этой программы, по мнению президента, является возможность получения ипотеки для большинства российских людей.
До начала марта текущего года президент страны поручил правительству разработать меры по облегчению взятия кредитов для покупки жилья. В результате, количества семей, берущих ипотеку в течении одного года увеличится с 0,851 млн в 2016 году до 2,1 млн через 8 лет. Врзрастет и объем строительства жилья для россиян до 120 млн кв. м в год.
Все эти решения будут воплощены в программах "Ипотека и арендное жилье" и "ЖКХ и городская среда". Особенное внимание будет уделено молодым семьям. Также произойдет формирование рынка ипотечных ценных бумаг и продолжится усовершенствование правовых и экономических механизмов. На протяжении ближайших трех лет средства граждан в долевом строительстве будут замещены средствами финучреждений.
До начала марта текущего года президент страны поручил правительству разработать меры по облегчению взятия кредитов для покупки жилья. В результате, количества семей, берущих ипотеку в течении одного года увеличится с 0,851 млн в 2016 году до 2,1 млн через 8 лет. Врзрастет и объем строительства жилья для россиян до 120 млн кв. м в год.
Все эти решения будут воплощены в программах "Ипотека и арендное жилье" и "ЖКХ и городская среда". Особенное внимание будет уделено молодым семьям. Также произойдет формирование рынка ипотечных ценных бумаг и продолжится усовершенствование правовых и экономических механизмов. На протяжении ближайших трех лет средства граждан в долевом строительстве будут замещены средствами финучреждений.
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Добавил: Valeriy Вчера, 19:25