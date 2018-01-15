Лиам Нисон сравнил секс-скандалы с охотой на ведьм

Со слов Нисона, движение в защиту жертв сексуальных домогательств он приветствует, однако считает, что иногда те наказания, которые несут обвиняемые в неподобающем поведении, чрезмерны. Знаменитый актер заявил, что считает масштабную кампанию чересчур жестокой, сравнил ее с охотой на ведьм.Лиам заявил: «Есть знаменитые люди, которых начали обвинять во всех смертных грехах внезапно: за то, что ненамеренно прикоснулся к женской коленке или что-то такое. После подобных обвинений их убирают из программ и прекращают с ними сотрудничество. Это похоже на охоту на ведьм».Самого актера Нисона пока в домогательствах никто не обвинял, но его заявление многие посчитали возмутительным и призвали других не сотрудничать с актером.