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Лиам Нисон сравнил секс-скандалы с охотой на ведьм
65-летний британский актер Лиам Нисон, известный по фильмам «Заложница» и «Список Шиндлера» сравнил секс-скандалы, которые разворачиваются в США в последнее время с «охотой на ведьм».
Лиам Нисон сравнил секс-скандалы с охотой на ведьм


Со слов Нисона, движение в защиту жертв сексуальных домогательств он приветствует, однако считает, что иногда те наказания, которые несут обвиняемые в неподобающем поведении, чрезмерны. Знаменитый актер заявил, что считает масштабную кампанию чересчур жестокой, сравнил ее с охотой на ведьм.

Лиам заявил: «Есть знаменитые люди, которых начали обвинять во всех смертных грехах внезапно: за то, что ненамеренно прикоснулся к женской коленке или что-то такое. После подобных обвинений их убирают из программ и прекращают с ними сотрудничество. Это похоже на охоту на ведьм».

Самого актера Нисона пока в домогательствах никто не обвинял, но его заявление многие посчитали возмутительным и призвали других не сотрудничать с актером.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 20:35
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