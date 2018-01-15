Плющенко предлагает платить футболистам зарплату не больше 30 тысяч рублей

Фигурист Евгений Плющенко, который сегодня заявившил о своих амбициях стать министром спорта России, предлагает реформу для российского футбола, которая будет заключаться в сокращении зарплат футболистам.По мнению Плющенко, нужно отказаться от нынешних высоких зарплат и начать платить футболистам по 30 тысяч рублей: «У России в футболе все впереди. У нас есть хорошие игроки. Но предлагаю сделать им поменьше зарплаты, и тогда все заиграют еще лучше».Такие расчеты фигурист обосновывает тем, что минимальный прожиточный минимум в России составляет примерно 11 тыс. рублей: «Надо им сделать зарплаты в размере 30 тысяч, почему нет?»Получать же надбавки футболисты смогут уже в том случае, если будут забивать мячи в ворота противников. Предусмотрены ли случаи увеличения зарплат защитникам и вратарям, Плющенко не уточнил.