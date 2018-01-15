Маленький робот поможет укрепить сердечную мышцу
Инженерам из Америки и Италии удалось спроектировать и создать 10 миллиметрового робота, благодаря которому будет происходить стимуляция сокращения мышечной ткани. Название "робот-скат" аппарат получил из-за своей формы, напоминающий это гибкое животное.
Робота создали очень гибким, благодаря этому свойству и сокращению мышечной ткани, которая происходит под влиянием электрических импульсов «скат» двигает своими «крыльями».
Один из авторов роботы рассказал: «Благодаря развитию систем, которые имитируют природные, будет развиваться медицинская терапия, содержащая биологические ткани и системы электронов. Такие терапии можно будет использовать, чтобы усилить сердечно-мышечные ткани. Особенно такая терапия будет востребована для тех людей, которые пережили сердечный приступ».
Робота создали очень гибким, благодаря этому свойству и сокращению мышечной ткани, которая происходит под влиянием электрических импульсов «скат» двигает своими «крыльями».
Один из авторов роботы рассказал: «Благодаря развитию систем, которые имитируют природные, будет развиваться медицинская терапия, содержащая биологические ткани и системы электронов. Такие терапии можно будет использовать, чтобы усилить сердечно-мышечные ткани. Особенно такая терапия будет востребована для тех людей, которые пережили сердечный приступ».
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:20