Маленький робот поможет укрепить сердечную мышцу

Робота создали очень гибким, благодаря этому свойству и сокращению мышечной ткани, которая происходит под влиянием электрических импульсов «скат» двигает своими «крыльями».Один из авторов роботы рассказал: «Благодаря развитию систем, которые имитируют природные, будет развиваться медицинская терапия, содержащая биологические ткани и системы электронов. Такие терапии можно будет использовать, чтобы усилить сердечно-мышечные ткани. Особенно такая терапия будет востребована для тех людей, которые пережили сердечный приступ».