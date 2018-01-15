Ольга Бузова выступит с сольной программой в Оренбурге

Данная информация появилась на странице официального сообщества 31-летней знаменитости в социальной сети "ВКонтакте".Тем не менее пока неизвестно, на какой именно площадке Ольга явит себя народу, но организаторы обещают, что местные жители останутся довольны увиденным в любом случае. Бузова представит публике концертную программу, куда войдут все её песни, созданные за год.Насладиться сольным выступлением уже смогли жители нескольких городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. 2018 год для певицы станет не менее выматывающим, чем 2017-й, так как ей придётся много ездить с концертами по городам, при этом не забывая про основную деятельность - проект "Дом-2". Ольга, кстати, как-то говорила о том, что из-за музыкальной карьеры она боится потерять место ведущей в телешоу, который является для неё родным.Уже известно, что 16 февраля Бузова отправится в Смоленск, где порадует публику своими зажигательными хитами. Концертный график расписан на весь год, а пока Ольга набирается сил, находясь на собственной вилле в Таиланде.