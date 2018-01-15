АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Ольга Бузова выступит с сольной программой в Оренбурге
Фанаты Ольги Бузовой, проживающие в Оренбурге, узнали радостную новость. Популярная певица вскоре выступит в их городе.

Данная информация появилась на странице официального сообщества 31-летней знаменитости в социальной сети "ВКонтакте".

Ольга Бузова выступит с сольной программой в Оренбурге

Тем не менее пока неизвестно, на какой именно площадке Ольга явит себя народу, но организаторы обещают, что местные жители останутся довольны увиденным в любом случае. Бузова представит публике концертную программу, куда войдут все её песни, созданные за год.

Насладиться сольным выступлением уже смогли жители нескольких городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. 2018 год для певицы станет не менее выматывающим, чем 2017-й, так как ей придётся много ездить с концертами по городам, при этом не забывая про основную деятельность - проект "Дом-2". Ольга, кстати, как-то говорила о том, что из-за музыкальной карьеры она боится потерять место ведущей в телешоу, который является для неё родным.

Уже известно, что 16 февраля Бузова отправится в Смоленск, где порадует публику своими зажигательными хитами. Концертный график расписан на весь год, а пока Ольга набирается сил, находясь на собственной вилле в Таиланде.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:11
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Андреева в Италии прошла древнеримский
Nintendo Switch получила эмулятор после 10
Toshiba презентовала ноутбук-трансформер Dynabook
Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи
Пентагон тихо готовится к войне на Корейском
Просмотреть все новости