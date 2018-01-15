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Юлия Ефременкова собирается приобрести квартиру в Москве
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала подписчикам о своих планах, в частности, телеведущая призналась, что хочет приобрести жильё в Москве.

Вторая половинка главного проектного атлета Сергея Кучерова пожаловалась, что никогда не отдыхала, пока была на "Доме-2". При этом участницей реалити-шоу работоспособная брюнетка стала больше года назад. И теперь девушка собирается наверстать упущенное.

Юлия Ефременкова собирается приобрести квартиру в Москве

Кроме того, уже два месяца Юлия находится на сейшельской жаре, утомляющий куда сильнее, чем прохладный московский климат, которым можно насладиться на Поляне. В данный момент Юлия имеет желание переехать в российскую столицу, после чего начнёт выбирать квартиру.

"Когда я вернусь, мы будем вплотную заниматься поиском квартиры. Куплю недвижимость и буду помогать маме сюда переезжать. Она сильно болеет, её нужно в срочном порядке перевозить", - написала в блоге Instagarm Ефременкова.

До Нового года, напомним, в Сети стали поговаривать о скором уходе Юлии за ворота. К слову, телезвезда сама дала причину для этого - заявила, что не собирается участвовать на "Доме-2" дальше, если не станет его официальной ведущей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:51
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