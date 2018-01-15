Юлия Ефременкова собирается приобрести квартиру в Москве

"Когда я вернусь, мы будем вплотную заниматься поиском квартиры. Куплю недвижимость и буду помогать маме сюда переезжать. Она сильно болеет, её нужно в срочном порядке перевозить", - написала в блоге Instagarm Ефременкова.

Вторая половинка главного проектного атлета Сергея Кучерова пожаловалась, что никогда не отдыхала, пока была на "Доме-2". При этом участницей реалити-шоу работоспособная брюнетка стала больше года назад. И теперь девушка собирается наверстать упущенное.Кроме того, уже два месяца Юлия находится на сейшельской жаре, утомляющий куда сильнее, чем прохладный московский климат, которым можно насладиться на Поляне. В данный момент Юлия имеет желание переехать в российскую столицу, после чего начнёт выбирать квартиру.До Нового года, напомним, в Сети стали поговаривать о скором уходе Юлии за ворота. К слову, телезвезда сама дала причину для этого - заявила, что не собирается участвовать на "Доме-2" дальше, если не станет его официальной ведущей.