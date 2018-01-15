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Алексей Воробьев представил общественности свою новую любовь
После предательства возлюбленной Алексей Воробьев снова готов к отношениям. Актер и певец опубликовал в своем блоге фото, где изображен вместе с незнакомой блондинкой.

Алексей Воробьев представил общественности свою новую любовь

Алексей Воробьев в рамках Instagram обнародовал новую публикацию, на которой изображён с белокурой девушкой. Она целует певца в щеку, но лица незнакомки не видно, так как на ней надет капюшон. Фото он сопроводил лаконичной подписью, а именно словом «моя» и прикрепил эмодзи в виде сердца.

Поклонники исполнителя песен сразу принялись гадать, кто же эта незнакомка. Многие фанаты считают, что это скорей всего Настя Кудри. Вскоре Алексей скрыл возможность комментирования, чем лишил подписчиков шанса угадать имя девушки. Стоит напомнить, что в прошедшем году в интернете бурно обсуждался роман Воробьева, который завершился предательством его возлюбленной. Однако многие фанаты думают, что таким образом артист хотел привлечь внимание к своей новой песне.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:07
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