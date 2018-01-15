Роналду заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что Роналду уже оповестил о своем желании партнеров по команде. Об этом также указывается в статье As. Все началось с того, что футболист не добился улучшения условий контракта от руководителя мадридского клуба Флорентино Переса. Стоит отметить, что нынешний договор с «Реалом» у Роналду действителен до 2021 года.Обещание касательно улучшения контрактных условий для Роналду, Перес дал после прошлогоднего финала лиги Чемпионов. Тем не менее, 32-летний обладатель пяти наград «Золотой мяч» так и не получил обещанное обновление договора от клуба.Напомним, что португальский нападающий играл в составе «красных дьяволов» в течение шести лет – с 2003 по 2009 год.