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Роналду заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает издание As, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не против перейти в английский «Манчестер Юнайтед» после того как его обманули с условиями контракта.

Роналду заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»


Отмечается, что Роналду уже оповестил о своем желании партнеров по команде. Об этом также указывается в статье As. Все началось с того, что футболист не добился улучшения условий контракта от руководителя мадридского клуба Флорентино Переса. Стоит отметить, что нынешний договор с «Реалом» у Роналду действителен до 2021 года.

Обещание касательно улучшения контрактных условий для Роналду, Перес дал после прошлогоднего финала лиги Чемпионов. Тем не менее, 32-летний обладатель пяти наград «Золотой мяч» так и не получил обещанное обновление договора от клуба.
Напомним, что португальский нападающий играл в составе «красных дьяволов» в течение шести лет – с 2003 по 2009 год.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:10
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