Фото располневшей Евгении Феофилактовой поразили подписчиков

Подписчики привыкли видеть Евгению стройной и изящной, какой она себя показывает в своём микроблоге, поэтому попавшие на глаза фото знаменитости с недавнего мероприятия сильно удивили. Интернет-пользователи гадают: или Феофилактова беременна, или лишний вес является результатом весёлых праздничных застолий.Хейтеры же ничего удивительного в этой ситуации не видят, поскольку они уже давно говорят, что бывшая участница скандальной телестройки почти все свои фотографии обрабатывает в фотошопе, а хорошей фигурой она никогда не обладала. Стоит также сказать, что за Евгенией закрепилась слава человека, который совершенно не умеет пользоваться фоторедакторами, попадая частенько в смешные ситуации.