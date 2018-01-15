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Фото располневшей Евгении Феофилактовой поразили подписчиков
В Сети появились фотоснимки, на которых телезвезда Евгения Феофилактова выглядит значительно полнее, чем на публикациях в своём Instagram.

Подписчики привыкли видеть Евгению стройной и изящной, какой она себя показывает в своём микроблоге, поэтому попавшие на глаза фото знаменитости с недавнего мероприятия сильно удивили. Интернет-пользователи гадают: или Феофилактова беременна, или лишний вес является результатом весёлых праздничных застолий.

Фото располневшей Евгении Феофилактовой поразили подписчиков

Хейтеры же ничего удивительного в этой ситуации не видят, поскольку они уже давно говорят, что бывшая участница скандальной телестройки почти все свои фотографии обрабатывает в фотошопе, а хорошей фигурой она никогда не обладала. Стоит также сказать, что за Евгенией закрепилась слава человека, который совершенно не умеет пользоваться фоторедакторами, попадая частенько в смешные ситуации.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:39
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