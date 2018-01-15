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В Туве обнаружили идеально сохранившийся курган царя скифов
Археолог обнаружил в Туве идеально сохранившийся курган царя скифов, который может произвести фурор в сфере науки.
В Туве обнаружили идеально сохранившийся курган царя скифов


Джино Каспари, археолог из бернского университета в Швейцарии обнаружил полностью сохранившийся в целости и сохранности курган царя скифов в Туве. Он пришел к находке благодаря изученным спутниковым снимкам из долины Уюк.

Отмечается, что найденную гробницу Туннуг-1 можно отнести к периоду между бронзовым и железным веком, а общий ее возраст - примерно 3 тысячи лет.

Находка является редчайшей для мировой науки и поможет лучше выяснить, как обитали первые кочевники. То, что курган сохранился в идеальном состоянии является заслугой климата - помогли вечная мерзлота и болотистая местность.

Ученых в месте находки могут ждать еще многочисленные артефакты.

Президент РФ Путин поставил задачу Государственному музею Эрмитаж и РАН и дальше проводить успешную работу по сохранению культурного наследия.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Вчера, 18:55
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