В Туве обнаружили идеально сохранившийся курган царя скифов

Джино Каспари, археолог из бернского университета в Швейцарии обнаружил полностью сохранившийся в целости и сохранности курган царя скифов в Туве. Он пришел к находке благодаря изученным спутниковым снимкам из долины Уюк.Отмечается, что найденную гробницу Туннуг-1 можно отнести к периоду между бронзовым и железным веком, а общий ее возраст - примерно 3 тысячи лет.Находка является редчайшей для мировой науки и поможет лучше выяснить, как обитали первые кочевники. То, что курган сохранился в идеальном состоянии является заслугой климата - помогли вечная мерзлота и болотистая местность.Ученых в месте находки могут ждать еще многочисленные артефакты.Президент РФ Путин поставил задачу Государственному музею Эрмитаж и РАН и дальше проводить успешную работу по сохранению культурного наследия.