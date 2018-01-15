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Расходы на содержание Госдумы в 2018 году достигнут почти 11 млрд руб
Расходы на деятельность депутатов Госдумы в текущем году составят 11 млрд рублей. В основном они пойдут на деятельность парламентариев в регионах до марта 2018 года.

В смете нижней палаты Госдумы отражены расходы на содержание депутатов - они достигнут почти 11 млрд рублей. По сравнению с прошедшим годом они возрастут на 8% (+829 млн рублей). Причиной роста называют увеличением расходов на деятельность депутатов в регионах, которые растут в период подготовки выборов.

Часть средств (340 млн рублей) пойдет на парламентское телевидение. Кроме того, на взносы в организации на международном уровне Дума потратит свыше 76 млн рублей. Как сообщалось ранее, депутаты в прошлом году сэкономили более 700 млн рублей.

Расходы на содержание Госдумы в 2018 году достигнут почти 11 млрд руб
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 22:00
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