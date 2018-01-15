Марго Овсянникова готова покинуть "Дом-2" вместе с Саймоном Марданшином

«Люблю телепроект "Дом-2"! Еще позавчера я хотела бросить Саймона навсегда, а сегодня уже мечтаю, чтобы мы ушли, как Лиля и Сережа, вместе», - сообщила в блоге Марго.

Прежде Саймон Марданшин, не так давно устроивший Марго небывалую взбучку, заявил о своём нежелании продолжать участие в реалити-шоу. Причиной такого решения самокритичный атлет назвал психологическое давление - его грызёт совесть, и поэтому стыдно и дальше строить отношения с жизнерадостной блондинкой.Сразу после инцидента, Саймон, напомним, вышвырнул одежду Марго и её саму в бассейн, вспыльчивый житель "Острова любви" принёс свои извинения, а также добавил, что не может поверить в произошедшее. Ему очень жаль, что даже самая добрая участница "Дома-2", такой, по его мнению, является Овсянникова, пришлось пострадать из-за него.В данный момент коллеги пары по телестройке призывают возлюбленных остаться на проекте, а фанаты Марго просят остаться только её, забыв о чрезмерно нервном Саймоне.