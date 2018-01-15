Специалисты объяснили, почему в Apple не замедляют работу старых iPad

Так ранее в «яблочной» корпорации уже заявляли, что под процедуру замедления попали только устройства iPhone, а вот iPad разработчики этим не обременяли. Тем не менее, эксперты решили проверить правдивость слов представителей Apple.Исходя из того, что замедление делалось с целью энергоэффективности, был сделан соответствующий вывод. Так в Apple не замедляли работы старых iPad, поскольку эти девайсы обладают более емким аккумулятором, поэтому он может выносить нагрузки посложнее. Именно поэтому батарея планшета держится гораздо дольше, чем источник питания смартфона.