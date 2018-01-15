Специалисты объяснили, почему в Apple не замедляют работу старых iPad
Представители издания GSM-Arena решили рассказать о том, почему в Apple не замедляют производительность старых iPad. Согласно сделанным выводам, от замедления пострадали только смартфоны компании, а планшеты не нуждались в этой процедуре по причине более емкого аккумулятора.
Так ранее в «яблочной» корпорации уже заявляли, что под процедуру замедления попали только устройства iPhone, а вот iPad разработчики этим не обременяли. Тем не менее, эксперты решили проверить правдивость слов представителей Apple.
Исходя из того, что замедление делалось с целью энергоэффективности, был сделан соответствующий вывод. Так в Apple не замедляли работы старых iPad, поскольку эти девайсы обладают более емким аккумулятором, поэтому он может выносить нагрузки посложнее. Именно поэтому батарея планшета держится гораздо дольше, чем источник питания смартфона.
Так ранее в «яблочной» корпорации уже заявляли, что под процедуру замедления попали только устройства iPhone, а вот iPad разработчики этим не обременяли. Тем не менее, эксперты решили проверить правдивость слов представителей Apple.
Исходя из того, что замедление делалось с целью энергоэффективности, был сделан соответствующий вывод. Так в Apple не замедляли работы старых iPad, поскольку эти девайсы обладают более емким аккумулятором, поэтому он может выносить нагрузки посложнее. Именно поэтому батарея планшета держится гораздо дольше, чем источник питания смартфона.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:35