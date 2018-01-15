Диана Шурыгина призналась, как её супруг реагирует на скандальную историю
Диана Шурыгина после ряда передач на отечественном телевидении вышла замуж и в данное время проживает вместе с супругом. Девушка недавно честно призналась, как муж реагирует на данную скандальную историю.
Недавно в рамках Instagram Диана Шурыгина ответила на вопрос касательно своего мужа Андрея Шлягина. Девушка рассказала, как супруг относится к данной скандальной истории и сказывается ли публичный скандал на их супружеской жизни.
Диана поведала, что Андрей для неё главная поддержка во всем. По её словам они очень любят друг друга и поэтому никакие события на их супружеской жизни не отражаются. Стоит напомнить, что Шурыгина в шоу «Прямой эфир» встретится со своим насильником.
Недавно в рамках Instagram Диана Шурыгина ответила на вопрос касательно своего мужа Андрея Шлягина. Девушка рассказала, как супруг относится к данной скандальной истории и сказывается ли публичный скандал на их супружеской жизни.
Диана поведала, что Андрей для неё главная поддержка во всем. По её словам они очень любят друг друга и поэтому никакие события на их супружеской жизни не отражаются. Стоит напомнить, что Шурыгина в шоу «Прямой эфир» встретится со своим насильником.