Обновленный флагманский кроссовер Geely Boyue в марте появится в продаже

В частности, Geely Boyue 2019 модельного года получил иные бамперы, задние фонари с другой структурой светодиодных матриц, дополнительную шумоизоляцию, продвинутый мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и изменённый селектор переключения передач. В функциональный перечень кроссовера входит система автоматической парковки, электронный ручной тормоз и система управления качеством воздуха. Также для покупателей будет предложено два цветовых варианта отделки салона.В моторную гамму Geely Boyue входит атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 141 лошадиную силу, а также турбомотор ёмкостью 1,8 литра в двух вариантах мощности 163 и 184 «лошади». Силовые агрегаты работают либо с «механикой», либо с «автоматом». Автомобиль будет доступен с передним или с полным приводом.