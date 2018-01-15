Операторы связи и медиахолдинги перепишут законы в сфере связи и IT

Разработчики обещают первую версию данного документа выпустить уже до конца марта. Этот кодекс создаёт компания Boston Consulting Group. Контракт расценивается в $600 000. Новый документ наделят статусом государственного, в случае рассмотрения и одобрения законодателями и правительством. Специалисты считают, что законы, которые регулируют деятельность медийных, телекоммуникационных компаний направлены для проведения технических регулировок. Они не успевают за отношениями, которые быстро развиваются в данной сфере.Такой новый кодекс должен исключить подобное, предусмотреть возможность рисков, заложенных в обмене данными между разными устройствами, связаных с защитой персональной информации.