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Операторы связи и медиахолдинги перепишут законы в сфере связи и IT
Телеком- и медиакомпании России сообщили, что планируют создать Инфокоммуникационный кодекс. Он станет единым документом, заменяющим одновременно несколько законов, которые действуют сейчас в данной сфере.

Операторы связи и медиахолдинги перепишут законы в сфере связи и IT

Разработчики обещают первую версию данного документа выпустить уже до конца марта. Этот кодекс создаёт компания Boston Consulting Group. Контракт расценивается в $600 000. Новый документ наделят статусом государственного, в случае рассмотрения и одобрения законодателями и правительством. Специалисты считают, что законы, которые регулируют деятельность медийных, телекоммуникационных компаний направлены для проведения технических регулировок. Они не успевают за отношениями, которые быстро развиваются в данной сфере.

Такой новый кодекс должен исключить подобное, предусмотреть возможность рисков, заложенных в обмене данными между разными устройствами, связаных с защитой персональной информации.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:09
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