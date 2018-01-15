АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние артефакты человечества заставили ученых принять истину о посещении нашей планеты пришельцами
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Новая интерпретация фильма с Брюсом Ли появилась в Сети
В новой интерпретации фильма «Кулак ярости», которая появилась в Сети, Брюс Ли сражается с противником на световых мечах. Необычную видеозапись одного из боев знаменитого актера и реформатора в области боевых искусств опубликовал пользователь, который показал свою точку зрения на знаменитый фильм.

Новая интерпретация фильма с Брюсом Ли появилась в Сети


Пользователь YouTube Patrick Nan переделал сцену с Брюсом Ли из фильма «Кулак ярости», заменив оружие на световые мечи. С момента публикации видео прошло всего 2 дня, а ролик посмотрели уже более 700 тысяч человек.

В комментариях фолловеры сравнивают получившуюся сцену с кадрами из фильма «Звездные войны» и считают, что Брюс Ли превзошел великих дуэлянтов, включая Вейдера.

Напомним, «Кулак ярости» - это гонконгский фильм с Брюсом Ли в главной роли режиссёра Ло Вэя. Картина состоит в списке 100 лучших фильмов Китая по версии Hong Kong Film Awards и занимает в нём 16 место. Премьера фильма состоялась в Гонконге 22 марта 1972 года.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 17:06
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Андреева в Италии прошла древнеримский
Nintendo Switch получила эмулятор после 10
Toshiba презентовала ноутбук-трансформер Dynabook
Бельгийцы планируют «озеленять» городские парки
Макс Фадеев написал песню «Дыши со мной», будучи
Пентагон тихо готовится к войне на Корейском
Просмотреть все новости