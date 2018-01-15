Новая интерпретация фильма с Брюсом Ли появилась в Сети

Пользователь YouTube Patrick Nan переделал сцену с Брюсом Ли из фильма «Кулак ярости», заменив оружие на световые мечи. С момента публикации видео прошло всего 2 дня, а ролик посмотрели уже более 700 тысяч человек.В комментариях фолловеры сравнивают получившуюся сцену с кадрами из фильма «Звездные войны» и считают, что Брюс Ли превзошел великих дуэлянтов, включая Вейдера.Напомним, «Кулак ярости» - это гонконгский фильм с Брюсом Ли в главной роли режиссёра Ло Вэя. Картина состоит в списке 100 лучших фильмов Китая по версии Hong Kong Film Awards и занимает в нём 16 место. Премьера фильма состоялась в Гонконге 22 марта 1972 года.