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Эксперты прогнозируют рост цен на компьютерную и мобильную электронику
Специалисты в области электроники считают, что в будущем может значительно вырасти стоимость мобильных и компьютерных устройств. Считается, что главной причиной этого станет возрастание стоимости кобальта – элемента входящего в состав данного технологического продукта.

Эксперты прогнозируют рост цен на компьютерную и мобильную электронику


Стоит отметить, что главной страной-поставщиком кобальта на сегодняшний день является Конго. Сейчас в стране очень сложная политическая ситуация и к тому же в Конго совсем нет необходимой инфраструктур для добычи элемента, поэтому многие жители государства работают своими руками.

Таким образом, в течение прошлого года цена на кобальт возросла в 2 раза. Если не начать поиск альтернативного сырья, то в скором времени ситуация станет намного сложнее. Эксперты призывают искать новые технологии производства аккумуляторов для планшетов, смартфонов и ноутбуков.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:15
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