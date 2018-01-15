Эксперты прогнозируют рост цен на компьютерную и мобильную электронику

Стоит отметить, что главной страной-поставщиком кобальта на сегодняшний день является Конго. Сейчас в стране очень сложная политическая ситуация и к тому же в Конго совсем нет необходимой инфраструктур для добычи элемента, поэтому многие жители государства работают своими руками.Таким образом, в течение прошлого года цена на кобальт возросла в 2 раза. Если не начать поиск альтернативного сырья, то в скором времени ситуация станет намного сложнее. Эксперты призывают искать новые технологии производства аккумуляторов для планшетов, смартфонов и ноутбуков.