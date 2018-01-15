Эксперты прогнозируют рост цен на компьютерную и мобильную электронику
Специалисты в области электроники считают, что в будущем может значительно вырасти стоимость мобильных и компьютерных устройств. Считается, что главной причиной этого станет возрастание стоимости кобальта – элемента входящего в состав данного технологического продукта.
Стоит отметить, что главной страной-поставщиком кобальта на сегодняшний день является Конго. Сейчас в стране очень сложная политическая ситуация и к тому же в Конго совсем нет необходимой инфраструктур для добычи элемента, поэтому многие жители государства работают своими руками.
Таким образом, в течение прошлого года цена на кобальт возросла в 2 раза. Если не начать поиск альтернативного сырья, то в скором времени ситуация станет намного сложнее. Эксперты призывают искать новые технологии производства аккумуляторов для планшетов, смартфонов и ноутбуков.
Стоит отметить, что главной страной-поставщиком кобальта на сегодняшний день является Конго. Сейчас в стране очень сложная политическая ситуация и к тому же в Конго совсем нет необходимой инфраструктур для добычи элемента, поэтому многие жители государства работают своими руками.
Таким образом, в течение прошлого года цена на кобальт возросла в 2 раза. Если не начать поиск альтернативного сырья, то в скором времени ситуация станет намного сложнее. Эксперты призывают искать новые технологии производства аккумуляторов для планшетов, смартфонов и ноутбуков.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:15