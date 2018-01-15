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Рустам Солнцев призывает Алису Аршавину успокоиться и прекратить скандалить
Рустам Солнцев, известный по участию в телешоу "Дом-2" обратился к супруге футболиста Андрея Аршавина с просьбой перестать скандалить, потому как это к хорошему точно не приведёт.

Напомним, Алиса Аршавина недавно попала с неприятную ситуацию, произошедшую на борту одного из воздушных судов "Аэрофлота". Женщина отказалась пристёгивать ремень безопасности, так как ей нужно было поменять подгузник своему ребёнку. Затем она начала оскорблять стюардессу, а также назвала себя представителем правоохранительных органов. В итоге вылет был задержан, а жена спортсмена осталась на земле, так как её поведение уже трактовалось как хулиганское.

Рустам Солнцев призывает Алису Аршавину успокоиться и прекратить скандалить

Солнцев записал видео, опубликовав его в своём микроблоге, в котором высказал своё мнение по поводу произошедшего. Шоумен считает, что молодой матери так вести себя не стоит, ведь это выглядит крайне некрасиво. Он посоветовал Алисе взять себя в руки и начать думать перед тем, как что-то делать подобное.

Фанатам понравилось, как Рустам в своём излюбленном стиле обсудил ситуацию, которая стала в последнее время достаточно популярной в СМИ.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:15
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