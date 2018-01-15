Рустам Солнцев призывает Алису Аршавину успокоиться и прекратить скандалить

Напомним, Алиса Аршавина недавно попала с неприятную ситуацию, произошедшую на борту одного из воздушных судов "Аэрофлота". Женщина отказалась пристёгивать ремень безопасности, так как ей нужно было поменять подгузник своему ребёнку. Затем она начала оскорблять стюардессу, а также назвала себя представителем правоохранительных органов. В итоге вылет был задержан, а жена спортсмена осталась на земле, так как её поведение уже трактовалось как хулиганское.Солнцев записал видео, опубликовав его в своём микроблоге, в котором высказал своё мнение по поводу произошедшего. Шоумен считает, что молодой матери так вести себя не стоит, ведь это выглядит крайне некрасиво. Он посоветовал Алисе взять себя в руки и начать думать перед тем, как что-то делать подобное.Фанатам понравилось, как Рустам в своём излюбленном стиле обсудил ситуацию, которая стала в последнее время достаточно популярной в СМИ.