Российский теплоход "Яхта Сталина" может уйти в Азербайджан

Московское речное пароходство (МРП) Романа Троценко продаст теплоход «Максим Горький» (1934 года постройки) в Азербайджане. Судно известно, как "яхта Сталина"». Она была личным теплоходом Иосифа Сталина и строилось по проекту инженеров ОГПУ НКВД. Причиной продажи стали высокие эксплуатационные расходы, которые в годовом исчислении равняются стоимости самого корабля.Из за этого, оно используется уже четвертый год под ресторан. В Нижнем Новгороде не удалось найти ни инвестора , ни покупателя. Каспийское пароходство в 2018 году отмечает 160-летие, потому такой исторический теплоход займет достойное место в ряду современных кораблей, считает руководство компании.