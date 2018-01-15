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Российский теплоход "Яхта Сталина" может уйти в Азербайджан
Из-за высоких расходов в ходе эксплуатации, личный "пароход Иосифа Сталина" под названием "Максим Горький" продадут в Азербайджан. По словам специалистов, цена его не превышает 20 млн рублей.

Московское речное пароходство (МРП) Романа Троценко продаст теплоход «Максим Горький» (1934 года постройки) в Азербайджане. Судно известно, как "яхта Сталина"». Она была личным теплоходом Иосифа Сталина и строилось по проекту инженеров ОГПУ НКВД. Причиной продажи стали высокие эксплуатационные расходы, которые в годовом исчислении равняются стоимости самого корабля.

Из за этого, оно используется уже четвертый год под ресторан. В Нижнем Новгороде не удалось найти ни инвестора , ни покупателя. Каспийское пароходство в 2018 году отмечает 160-летие, потому такой исторический теплоход займет достойное место в ряду современных кораблей, считает руководство компании.

Российский теплоход "Яхта Сталина" может уйти в Азербайджан
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 18:45
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