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«Гознак» разработал возможность проверки подлинности новых банкнот мобильным приложением
Предприятие «Гознак» России завершило разработку приложения для точного определения подлинности выпускаемых в оборот купюр. Сообщения из официального ресурса организации.

У пользователей Сети уже есть возможность воспользоваться самостоятельной проверкой точной подлинности купюр нового выпуска, номиналом 200 и 2000 рублей. Данные банкноты находятся уже месяц в общем обращении. Непосредственной разработкой названного приложения, используемого с помощью мобильных устройств, занимались специалисты, представляющие предприятие «Гознак».
«Гознак» разработал возможность проверки подлинности новых банкнот мобильным приложением


Новинкой предполагается значительно облегчить жителям России проверку подлинности еще непривычных денежных банкнот и снизить риск попасть под фальсификации от мошенников.

Подобная программа будет доступна для скачивания, начиная со второй половины января текущего года. Услугой могут воспользоваться пользователи Сети, посредством популярных онлайн-сервисов - GooglePlay и AppStore и.

Выпуск новых банкнот российского производства начат в конце прошедшего года. На денежные купюры нанесены изображения основных достопримечательностей Владивостока и Амурской области. Так же содержатся картинки, соответствующие символике города - героя Севастополь.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:40
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