Киркоров и Варнава выложили совместный снимок с отдыха в Майами

Филипп Киркоров в своём микроблоге Instagram постоянно делится с поклонниками снимками с отдыха в Штатах. В этот раз певец выложил публикацию, на которой он запечатлён вместе с Сергеем Лазаревым, Екатериной Варнавой и с несколькими участниками комедийного шоу Comedy Woman.Оказалось, что поп-король побывал на выступлении отечественных артистов в Майами. Филипп считает, что они просто «разорвали в клочья» сонных американцев. Киркоров поддержал комедиантов и был рад побывать на концерте соотечественников. Певец вместе со своими детьми на протяжении длительного времени отдыхает на зимних каникулах в США. Пост исполнителя песен за шесть часов собрал более 25 тысяч лайков и свыше 150 комментариев.