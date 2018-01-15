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Киркоров и Варнава выложили совместный снимок с отдыха в Майами
Филипп Киркоров обнародовал в рамках Instagram публикацию с отдыха в Майами. На фото певец изображен с Сергеем Лазаревым и участниками Comedy Woman.

Киркоров и Варнава выложили совместный снимок с отдыха в Майами

Филипп Киркоров в своём микроблоге Instagram постоянно делится с поклонниками снимками с отдыха в Штатах. В этот раз певец выложил публикацию, на которой он запечатлён вместе с Сергеем Лазаревым, Екатериной Варнавой и с несколькими участниками комедийного шоу Comedy Woman.

Оказалось, что поп-король побывал на выступлении отечественных артистов в Майами. Филипп считает, что они просто «разорвали в клочья» сонных американцев. Киркоров поддержал комедиантов и был рад побывать на концерте соотечественников. Певец вместе со своими детьми на протяжении длительного времени отдыхает на зимних каникулах в США. Пост исполнителя песен за шесть часов собрал более 25 тысяч лайков и свыше 150 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 16:28
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