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Саймон Марданшин неожиданно решил покинуть "Дом-2"
Популярный участник "Дома-2" Саймон Марданшин, который интересует зрителей своим взрывным характером, заявил, что собирается отправиться за ворота по собственному желанию.

Не забыл молодой человек поведать и о причинах неожиданного для зрителей решения. Как объяснил Саймон, всему виной именно его пылкое поведение. Не так давно парень набросился на свою возлюбленную Марго Овсянникову, причинил ей боль и отправил одежду девушки в бассейн, как и её саму. Извинения блондинке он уже принёс, однако чувство стыда грызёт его изнутри до сих пор, в связи с чем ему невероятно сложно оставаться на периметре.

Саймон Марданшин неожиданно решил покинуть "Дом-2"

О своём желании расстаться с любимой и коллегами по реалити-шоу Марданшин заявил на лобном месте. Другие участники, как и ведущие, не смогли поддержать его, в один голос отметив, что загорелый красавец поступает не совсем верно и должен дать себе немного времени, чтобы обдумать произошедшее.

Марго, в свою очередь, также чувствует себя не очень хорошо духовно, так как и подумать не могла, что с ней может случиться такое. Девушка не хочет расставаться с парнем перед свадебным конкурсом, в котором пара хотела участвовать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:05
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