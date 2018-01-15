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Система оценки надежности вооружений РВСН проверена на кондиционере
Учеными Военной академии РВСН им. Петра Великого испытана современная перспективная модель непосредственно для системы оценок остаточного ресурса вооружения, техники на основе существующей искусственной нейросети.

Система оценки надежности вооружений РВСН проверена на кондиционере

Для испытаний в качестве модели выбрали кондиционер. При этом тезисы доклада про результаты испытания опубликовали в рамках сайта Королевских чтений. В опубликованных материалах говорится, что в этой модели применяется метод авторегрессионного анализа с применением самообучающейся нейронной искусственной сети. Данное моделирование провели на основе статистической информации программного пакета STATISTICA. Объектом выбрали кондиционер. Ученые заверяют, что адекватность модели подтверждена экспериментом, позволяющим сделать вывод касательно целесообразности ее применения.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года РВСН запущена баллистическая межконтинентальная ракета РС-12М «Тополь».
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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