Kia разработает серийную версию большого кроссовера Kia Telluride

Kia Telluride производители намерены сделать флагманом. Новинка построена на одной платформе с 7-местным кроссовером Sorento Prime, но при этом будет существенно превосходить его в размерах.Концепт Kia Telluride оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя V6 и электрического мотора, общей мощностью 400 лошадиных сил. В смешанном цикле расход топлива внедорожника на 100 км составляет 7,8 литра.В оснащение внедорожника входит много необычных функций, таких как проекционная панель с антистрессовой подсветкой и мультимедийный комплекс с управлением жестами. При этом некоторые детали салона были выполнены с применением трёхмерной печати.