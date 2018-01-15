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Kia разработает серийную версию большого кроссовера Kia Telluride
Компания Kia разрабатывает новый внедорожник на базе концептуальной модели Kia Telluride, представленной в 2016 году. Об этом накануне сообщил шеф-дизайнер корейского автоконцерна Питер Шрайер.

Kia разработает серийную версию большого кроссовера Kia Telluride


Kia Telluride производители намерены сделать флагманом. Новинка построена на одной платформе с 7-местным кроссовером Sorento Prime, но при этом будет существенно превосходить его в размерах.

Концепт Kia Telluride оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя V6 и электрического мотора, общей мощностью 400 лошадиных сил. В смешанном цикле расход топлива внедорожника на 100 км составляет 7,8 литра.

В оснащение внедорожника входит много необычных функций, таких как проекционная панель с антистрессовой подсветкой и мультимедийный комплекс с управлением жестами. При этом некоторые детали салона были выполнены с применением трёхмерной печати.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:20
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