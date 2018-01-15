В Tag Heuer представили смарт-часы Connected Modular 41

Так обновленная модель часов стала относиться к классу «унисекс». Connected Modular 41 получили дисплей AMOLED. Внутри работает процессор Intel Cloverdale Peak, который взаимодействует совместно с ОЗУ на 1 гигабайт. Для хранения данных имеется 8 Гб встроенной памяти. Tag Heuer Connected Modular 41 также имеют модемы Wi-Fi, GPS и NFC. В качестве операционной системы выбраны версии Android 4.4+ и iOS 9+.Специально для девушек разработчики швейцарского производителя подготовили синий, белый и розовый ремешки. В целом модель смарт-часов будет укомплектована девятью разными ремешками.Стоимость устройств зависит от выбранной модификации. Есть обычная версия за 1200 долларов, а для любителей роскоши предоставляется дорогая модель за 2950 долларов. За эту цену бренд продаст комплектацию, корпус и пояс которой будут обладать титановым напылением.