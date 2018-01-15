Во Флориде сгорело судно-казино Sun Cruz

14 января в американском штате Флорида на судне-казино Sun Cruz вспыхнул пожар. Возгорание произошло, когда судно находилось в районе порта Порт-Ричи, в машинном отделении.В момент чрезвычайной ситуации на борту судна находилось полсотни людей, которые, узнав о пожаре, все до одного спрыгнули в воду. Всем пассажирам плавающего казино удалось самостоятельно добраться до берега и спастись от пожара.Но все-таки 15 человек в результате инцидента пострадали – некоторые отравились угарными газами, остальные получили переохлаждение после заплыва к берегу. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. При этом состояние одного из них медики расценивают как критическое.Напомним, в ноябре 2016 года в Японском море горело судно «Иман» с 21 гражданином России. Тогда возгорание произошло в двигателе.