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Во Флориде сгорело судно-казино Sun Cruz
В США у берегов штата Флорида сгорело судно-казино Sun Cruz, на котором находилось 50 человек.
Во Флориде сгорело судно-казино Sun Cruz


14 января в американском штате Флорида на судне-казино Sun Cruz вспыхнул пожар. Возгорание произошло, когда судно находилось в районе порта Порт-Ричи, в машинном отделении.

В момент чрезвычайной ситуации на борту судна находилось полсотни людей, которые, узнав о пожаре, все до одного спрыгнули в воду. Всем пассажирам плавающего казино удалось самостоятельно добраться до берега и спастись от пожара.

Но все-таки 15 человек в результате инцидента пострадали – некоторые отравились угарными газами, остальные получили переохлаждение после заплыва к берегу. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. При этом состояние одного из них медики расценивают как критическое.

Напомним, в ноябре 2016 года в Японском море горело судно «Иман» с 21 гражданином России. Тогда возгорание произошло в двигателе.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Вчера, 17:04
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