Зрители уверены, что Ольга Рапунцель перестала быть нужной "Дому-2"

Впрочем, по слухам, девушка и так уже является бывшей жительницей телестройки, как и Дмитренко, а в эфирах молодые люди продолжают появляться, потому что сняты они были ещё до их отбытия.При этом далеко не все готовы поверить, что Рапунцель и Дмитренко действительно покинули проект, но в том, что пара уже не пользуется прежней популярностью и обсуждается даже реже, чем поменявшая имидж Александра Черно, уверены многие фолловеры.Как известно, Дмитрия и Ольгу даже не позвали загадать желание, что является традицией на реалити-шоу, хоть и знали все, что будущая мама давно мечтала рассказать зрителям, о чём мечтает в последнее время.Прежде СМИ сообщили, что Рапунцель и Дмитренко оставили Поляну, так как Ольге не понравилось, что их перестали уважать представители творения ТНТ. До этого супруги успели заявить о своём желании обвенчаться и сыграть вторую свадьбу.