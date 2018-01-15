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Зрители уверены, что Ольга Рапунцель перестала быть нужной "Дому-2"
Зрители считают, что новое руководство "Дома-2" стало намного хуже относиться к Ольге Рапунцель, как и к неё мужу Дмитрию Дмитренко, и это, по их мнению, может стать причиной скорого ухода беременной телезвезды за ворота.

Впрочем, по слухам, девушка и так уже является бывшей жительницей телестройки, как и Дмитренко, а в эфирах молодые люди продолжают появляться, потому что сняты они были ещё до их отбытия.

Зрители уверены, что Ольга Рапунцель перестала быть нужной "Дому-2"

При этом далеко не все готовы поверить, что Рапунцель и Дмитренко действительно покинули проект, но в том, что пара уже не пользуется прежней популярностью и обсуждается даже реже, чем поменявшая имидж Александра Черно, уверены многие фолловеры.

Как известно, Дмитрия и Ольгу даже не позвали загадать желание, что является традицией на реалити-шоу, хоть и знали все, что будущая мама давно мечтала рассказать зрителям, о чём мечтает в последнее время.

Прежде СМИ сообщили, что Рапунцель и Дмитренко оставили Поляну, так как Ольге не понравилось, что их перестали уважать представители творения ТНТ. До этого супруги успели заявить о своём желании обвенчаться и сыграть вторую свадьбу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 15:46
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