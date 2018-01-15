Ученые рассказали, почему некоторым людям сложно похудеть
Немецкие специалисты из Университета Бонна рассказали о похудении, а также о том, почему некоторым людям очень сложно сбросить лишний вес. Так ученые отмечают, что в целом реакция организма на резкое сокращение поступающих жиров и углеводов является ни чем иным как защитной функцией.
По словам исследователей, такое явление объясняется тем, что организм человека воспринимает сокращение потребления жиров и углеводов как инфекционное заболевания, поэтому немедленно принимает меры.
Также в научном мире считают, что со временем человеческий организм привыкает к определенному типу питания, а когда человек начинает менять режим и качественный состав пищи, это вызывает стрессовую ситуацию и тело начинает бороться с угрозой. Таким образом, ученые настоятельно рекомендуют перед началом диеты консультироваться с врачом и сдавать анализы.
По словам исследователей, такое явление объясняется тем, что организм человека воспринимает сокращение потребления жиров и углеводов как инфекционное заболевания, поэтому немедленно принимает меры.
Также в научном мире считают, что со временем человеческий организм привыкает к определенному типу питания, а когда человек начинает менять режим и качественный состав пищи, это вызывает стрессовую ситуацию и тело начинает бороться с угрозой. Таким образом, ученые настоятельно рекомендуют перед началом диеты консультироваться с врачом и сдавать анализы.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:40