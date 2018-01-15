Кроссовер Honda CR-V с февраля подорожает в России на 4,3%

Цена автомобиля Honda CR-V в базовой версии Elegance с агрегатом i-VTEC ёмкостью 2,0 литра производительностью 150 лошадиных сил для россиян составит 1 859 900 рублей. Стоимость модификации Lifestyle стартует от 2 059 900 рублей, а комплектация Executive будет предложена за 2 199 900 рублей.Стоимость автомобиля Honda CR-V Lifestyle с двигателем i-VTEC ёмкостью 2,4 литра, генерирующего 186 лошадиных сил, стартует от 2 189 900 рублей, модификация Executive – от 2 329 900 рублей, а комплектация Prestige стоит от 2 469 900 рублей. Оба силовые агрегаты функционируют на пару с бесступенчатой трансмиссией, оснащённой гидротрансформатором.Кроссовер Honda CR-V пятого поколения начали реализовывать на российском рынке в середине прошлого года.