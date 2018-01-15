Таксисты российской столицы начали переписываться с клиентами
Таксисты российской столицы начали переписываться с потенциальными своими клиентами. При помощи встроенного чата пользователи сервиса "Яндекс. Такси" могут в итоге не звонить водителям, а также не писать СМС.
Сервисом "Яндекс. Такси" добавлена в своё приложение функция чата. Сейчас возможность переписки с водителем появилась именно для московских пользователей нового сервиса, а также только на iPhone. Между тем встроенные чаты позволят потенциальным клиентам, водителям сервиса между собой общаться ещё до подачи авто. В данном случае пользователям не потребуется звонить таксистам либо отправлять СМС. А чтобы водитель не отвлекался от дороги, сообщение можно в чате наговорить голосом. Это обеспечивается технологией SpeechKit, переводящей голос в текст.
Между тем чат будет доступен для каждого пользователя "Яндекс. Такси" непосредственно после тестирования в Москве. Про сроки внедрения функции данные отсутствуют.
Сервисом "Яндекс. Такси" добавлена в своё приложение функция чата. Сейчас возможность переписки с водителем появилась именно для московских пользователей нового сервиса, а также только на iPhone. Между тем встроенные чаты позволят потенциальным клиентам, водителям сервиса между собой общаться ещё до подачи авто. В данном случае пользователям не потребуется звонить таксистам либо отправлять СМС. А чтобы водитель не отвлекался от дороги, сообщение можно в чате наговорить голосом. Это обеспечивается технологией SpeechKit, переводящей голос в текст.
Между тем чат будет доступен для каждого пользователя "Яндекс. Такси" непосредственно после тестирования в Москве. Про сроки внедрения функции данные отсутствуют.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:20