Сестра Серены Уильямс встречается с миллионером

Западные СМИ сообщают, что теннисистка Винус Уильямс совсем скоро представит общественности своего возлюбленного. Еще в ноябре прошедшего года спортсменка приходила на свадьбу своей сестры с двадцатипятилетним Николасом Хэммондом.Есть информация, что мужчина имеет свой бизнес, а его родственники владеют недвижимостью, за десятки миллионов долларов. Скорее всего, совсем скоро Винус представит общественности своего молодого бойфренда и возможно, Серена с мужем погуляют на свадьбе старшей сестры.