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Сестра Серены Уильямс встречается с миллионером
Пока Серена Уильямс вместе со своей дочкой и супругом наслаждается личным счастьем, ее старшая сестра тоже времени зря не теряет. Тридцатисемилетняя Винус крутит роман с двадцатипятилетним миллионером.

Сестра Серены Уильямс встречается с миллионером

Западные СМИ сообщают, что теннисистка Винус Уильямс совсем скоро представит общественности своего возлюбленного. Еще в ноябре прошедшего года спортсменка приходила на свадьбу своей сестры с двадцатипятилетним Николасом Хэммондом.

Есть информация, что мужчина имеет свой бизнес, а его родственники владеют недвижимостью, за десятки миллионов долларов. Скорее всего, совсем скоро Винус представит общественности своего молодого бойфренда и возможно, Серена с мужем погуляют на свадьбе старшей сестры.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 16:27
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