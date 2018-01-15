Сестра Серены Уильямс встречается с миллионером
Пока Серена Уильямс вместе со своей дочкой и супругом наслаждается личным счастьем, ее старшая сестра тоже времени зря не теряет. Тридцатисемилетняя Винус крутит роман с двадцатипятилетним миллионером.
Западные СМИ сообщают, что теннисистка Винус Уильямс совсем скоро представит общественности своего возлюбленного. Еще в ноябре прошедшего года спортсменка приходила на свадьбу своей сестры с двадцатипятилетним Николасом Хэммондом.
Есть информация, что мужчина имеет свой бизнес, а его родственники владеют недвижимостью, за десятки миллионов долларов. Скорее всего, совсем скоро Винус представит общественности своего молодого бойфренда и возможно, Серена с мужем погуляют на свадьбе старшей сестры.
Западные СМИ сообщают, что теннисистка Винус Уильямс совсем скоро представит общественности своего возлюбленного. Еще в ноябре прошедшего года спортсменка приходила на свадьбу своей сестры с двадцатипятилетним Николасом Хэммондом.
Есть информация, что мужчина имеет свой бизнес, а его родственники владеют недвижимостью, за десятки миллионов долларов. Скорее всего, совсем скоро Винус представит общественности своего молодого бойфренда и возможно, Серена с мужем погуляют на свадьбе старшей сестры.