Ученые определели возможности клетчатки из овощей и каш предотвращать рак

Специалистами установлено, что употребляя еду с повышенным составом пищевых волокон, значительно снижается риск заболевания опасным своими последствиями заболеванием. На этом основании, настоятельно рекомендуется как можно чаще употреблять различные комплексы из овощей, фруктов и круп.Основываясь на результаты проведенных исследований, ученые могут утверждать, что структура ДНК, представленная в эпителиальных тканях толстой кишки, наполнена высоким уровнем гистонов, которые управляют включением и выключением генов. Данная активность не проходит без участия жирных кислот, повышающих количественный состав гистонов и снижающих показатели белка HDAC2, которым может провоцировать образование рака.Ученые возлагают определенные надежды на результаты открытия, в будущем оно окажет значительную помощь при разработке эффективных лекарств для борьбы с раком, а так же разобраться с механизмом влияния на человеческие гены деятельностью кишечных бактерий.