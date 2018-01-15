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Ученые определели возможности клетчатки из овощей и каш предотвращать рак
Британскими учеными названы продукты, соответствующие списку наиболее необходимых для человека при борьбе с онкологическими заболеваниями. В частности, особо упоминается колоректальный рак.

Специалистами установлено, что употребляя еду с повышенным составом пищевых волокон, значительно снижается риск заболевания опасным своими последствиями заболеванием. На этом основании, настоятельно рекомендуется как можно чаще употреблять различные комплексы из овощей, фруктов и круп.
Ученые определели возможности клетчатки из овощей и каш предотвращать рак


Основываясь на результаты проведенных исследований, ученые могут утверждать, что структура ДНК, представленная в эпителиальных тканях толстой кишки, наполнена высоким уровнем гистонов, которые управляют включением и выключением генов. Данная активность не проходит без участия жирных кислот, повышающих количественный состав гистонов и снижающих показатели белка HDAC2, которым может провоцировать образование рака.

Ученые возлагают определенные надежды на результаты открытия, в будущем оно окажет значительную помощь при разработке эффективных лекарств для борьбы с раком, а так же разобраться с механизмом влияния на человеческие гены деятельностью кишечных бактерий.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:40
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