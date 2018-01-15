Ford до 2020 года представит свой первый электрический кроссовер Ford Mach 1

На открывшемся автосалоне в Детройте представители американской компании Ford сообщили о выходе в будущем нового производительного кроссовера Ford Mach 1. Автомобиль получит полностью электрический двигатель и полноприводную систему.Поклонникам американского автопрома данное название должно быть знакомо с 70-х годов прошлого века, под таким названием выпускался лимитированный Ford Mustang. Над разработкой электрического кроссовера трудится новое подразделение под названием «Команда Эдисон», здесь разрабатывают только электрифицированные модели компании Ford.Электрический кроссовер Ford Mach 1 будет представлен до 2020 года. Стоит отметить, что компания Ford на данный момент заметно отстаёт от конкурентов по внедрению электрических технологий.