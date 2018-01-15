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В Челябинске Тимати открывает бургерную
Рэпер Тимати планирует открыть бургерную в Челябинске. Это не единственный его бизнес на Южном Урале, там уже проходят продажи в его магазине одежды с названием Black Star Wear.

В Челябинске Тимати открывает бургерную


Рэп-исполнитель не сидит без дела и продолжает продвигать сеть ресторанов быстрого питания Black Star Wear,а на этот раз было принято решение открыть такое заведение в Челябинске. Об этом сообщили на официальной страничке в социальных сетях этого заведения. Работу планируется начать в марте, но название места открытия держится в секрете. Стоить добавить, что все необходимые важные бумаги уже подготовлены и совсем скоро фанаты бургеров смогут насладится разнообразием и вкусом в этом заведении.

По словам компаньона Тимати Юрий Левитаса они планируют открыть такие бургерные в десяти или пятнадцати регионах, например, в таких городах как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск. Вложения для открытия одного такого заведения оцениваются приблизительно в 25 миллионов рублей.

Цены обещают установить на таком же уровне, как и в Москве и они не будут ничем отличаться.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:36
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