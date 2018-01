Геймеры собрали свыше 2,2 миллиона долларов для борьбы с раком

Prevent Cancer Foundation, занимающаяся в Соединённых Штатах лечением, а также разработкой новых методов по выявлению раковых болезней, получит около 2 200 000 долларов. Такие внушительные средства геймеры на счета переведут самостоятельно. В данном случае речь идёт о игроманах, участвовавших в ежегодном марафоне, посвящённому быстрому прохождению игр. В данном случае каждый участник мог пожертвовать любую сумму, которую передадут впоследствии на благотворительность.Геймеры, а также многие зрители в данном случае не остались равнодушными. Сумма пожертвований оказалась в итоге очень впечатляющей. Так за быстрое прохождение The Legend of Zelda: Breath of the Wild игроки смогли собрать примерно 250 000 долларов.