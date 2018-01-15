В США испытали систему объединения дронов в группы

Объединение беспилотных аппаратов необходимо для того, чтобы сделать управление нескольких аппаратов одновременно проще, это поможет решать тяжелые задачи. Одной из таких задач может стать полное наблюдение за зданием. Благодаря новой системе объединения, любые типы аппаратов могут объединяться в одну групп и логически распределять задачи между друг другом. Главная цель создания подобной системы заключается в том, чтобы управлять беспилотными аппаратами используя жесты.Данный проект по объединению беспилотников – это лишь часть масштабной программы, в которую входит объединение всех роботов в группы. Все роботы будут обучены множеством действий, которые аппараты могли бы использовать на свое усмотрение в зависимости от ситуации.