Народная артистка рассказала о тайном романе Светланы Немоляевой

Лазарев и Немоляева вместе прожили более полувека. Супружеская пара на публике демонстрировала гармонию в отношениях. Однако в театре журналистам поведали, что супружеская жизнь актеров была не совсем идеальна. Одна из артисток сказала, что Светлана лицемерит, и обручальное кольцо не снимает, якобы свято бережёт его память. По её словам, на самом деле Немоляева с Лазаревым собирались разводиться.Женщина рассказывала, что Светлана была без памяти влюблена в Эдуарда Марцевича. Страсть актрисы была настолько сильна, что она собиралась развестись с Лазаревым. Однако примерно через год Немоляева поняла, что Лазарев подходит ей намного больше, чем Марцевич. В итоге актриса попросила у мужа прощение.