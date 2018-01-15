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Народная артистка рассказала о тайном романе Светланы Немоляевой
В шоу "Сегодня вечером", ведущими которого являются Максим Галкин и Юлия Меньшова, была приглашена актриса Светлана Немоляева - вдова Александра Лазарева. Актеру третьего января исполнилось бы восемьдесят лет.

Народная артистка рассказала о тайном романе Светланы Немоляевой

Лазарев и Немоляева вместе прожили более полувека. Супружеская пара на публике демонстрировала гармонию в отношениях. Однако в театре журналистам поведали, что супружеская жизнь актеров была не совсем идеальна. Одна из артисток сказала, что Светлана лицемерит, и обручальное кольцо не снимает, якобы свято бережёт его память. По её словам, на самом деле Немоляева с Лазаревым собирались разводиться.

Женщина рассказывала, что Светлана была без памяти влюблена в Эдуарда Марцевича. Страсть актрисы была настолько сильна, что она собиралась развестись с Лазаревым. Однако примерно через год Немоляева поняла, что Лазарев подходит ей намного больше, чем Марцевич. В итоге актриса попросила у мужа прощение.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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