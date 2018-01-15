Анфиса Чехова сфотографировалась с дельфинами в Сочи

Анфиса Чехова посвящает себя не только работе, но и активному отдыху. Так, вместе с сыном Соломоном известная телеведущая постоянно гуляет по набережной, посещает зоопарк и ходит в дельфинарий.Артистка поделилась рассказом о том, как ребенку понравилось в дельфинарии, он впервые увидел белух и дельфинов. Очень хорошо, как призналась Чехова, что в дельфинарии нет дельфинов с воли, которые склонны очень скучать по морю, а лишь те млекопитающие, которые рождены непосредственно в дельфинарии.После звездное семейство отправилось в зоопарк. Там, как рассказала заботливая мама, много забавных обезьянок, рептилий. Есть также и домашние животные, которых можно погладить и покормить. Телеведущая добавила, что сын Соломон любит рептилий: змей, ящеров, крокодилов. А самой Чеховой приглянулась мини-обезьянка Мармозетка.